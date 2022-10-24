الصحراء..سيراليون تدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة

هبة بريس _ الرباط

دعت سيراليون، بنيويورك، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وقالت نائبة وزير الشؤون الخارجية لسيراليون، مامادي كمارا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إن وفد بلادي يدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة نفسها وبالمشاركين ذاتهم”، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

كما أعربت عن دعم بلادها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء المغربية، الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007.

وأشادت الدبلوماسية السيراليونية، في هذا السياق، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها تشكل أساسا توافقيا من أجل حل دائم لقضية الصحراء المغربية.

وفي معرض تسليط الضوء على دينامية التنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في سنة 2015، نوهت نائبة الوزير بافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يساهم في تعزيز الفرص السوسيو اقتصادية في منطقة الصحراء المغربية.

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