مق_تل 3 في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانت لويس بأمريكا
هبة بريس _ وكالات
قال مايك ماك قائد شرطة مدينة سانت لويس الأمريكية إن إثنين على الأقل قُتلا اليوم الاثنين وأُصيب6 آخرون عندما فتح مسلح النار في مدرسة ثانوية بالمدينة، مضيفا أن الشرطة أردته قتيلا بالرصاص فيما بعد.
واستجابت الشرطة لبلاغ من (المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية وفنون الأداء) الساعة 9:10 صباحا تفيد بوجود مسلح بالمدرسة.
وقال ماك خلال مؤتمر صحافي بعد الحادث إنه عند وصول الشرطة، كان الطلاب يهرعون إلى خارج المدرسة وأبلغوا الضباط بأن المسلح معه “سلاح طويل”.
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12 تعليقات
علاش مقالوش عملية ارهابية حيت مول الفعلة مريكاني
نسبة الجريمة ونوع الجرائم تأكد معجزة الاسلام عندنا ، اللهم لك الحمد على مانحن فيه ، أمين يارب العالمين.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يتم التحقيق من دينه و من ثم يختارون له التسميه حسب ما يروق لهم
لما لا تصنف أمريكا هذا الاجرام في خانة الارهاب؟ أليس هذا القتل متكرر عدة مرات في زمن قصير في أمريكا؟ لماذا لا تصنف أمريكا في خانة الدول غير آمنة؟ أو أن الاتحاد الأوربي قاضي العالم لا يسمع بمثل هذه القضايا
أمريكا منبع التطرف
والشذوذ الفكري
الدولة التى ينتشر فيها السلاح تنعدم فيها الأخلاق وتحكمها المافيوزي قارن بين اليابان وأمريكا الولايات المتخذة
أمريكا ،،،،،،، تتغذى على ما زرعت
علاش ما قالوش ارهابي ظدابا يقولو مختل عقليا او يعاني من اضطرابات نفسية
هذه هي آثار بيع السلاح بشكل عادي
كل أسبوع
جرائم لا تنتهي في الولايات المتحدة الامريكية.
مسكين مر يض نفسي يعاني من اضطر ابات عقلية 😑
ار هابي
هذا ما تفعله الديمقراطية