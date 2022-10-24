الملك يعين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.
وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.
وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة .
ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق.
كما تفضل صاحب الجلالة، حفظه الله، بتعيين السيد أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.
ويجدر التذكير أن جلالة الملك سبق أن عين السيد بشير الراشدي، رئيسا لهذه الهيئة.
وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا:
* الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة:
– السيدتين غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم
– والسيدين رشيد لمدور وعبد المنعم محسني
* العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب: السيدة أمينة الفكيكي والسيد نور الدين مؤدب
* العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين: السيدة رابحة زدكي والسيد عبد الخالق الشماشي”
15 تعليقات
الحل واضح،في كتاب الله الكريم وهو قطع يد السارق او المرتشي، اما تعيين،مسؤؤلين جدد والله لن يغيروا من الامر شيءا يا صاحب الجلالة انتم تحددون الاعضاء،ولكن من لاضمير لهم،يتفننون،في طريقة السرقة والرشوة،والفساد بطرق عصرية لأننا لسنا،بدولة ديمقراطية،الديمقراطية في جهة ونحن في الجهة المعاكسة، وليس،نحن فقط بل كل الدول العربية والإسلامية سوى سوى الا من رحم ربي سبحانه وتعالى،
نتمنى تطبيق القانون وان لا يخيبوا ظن جلالة الملك والشعب المغربي..
على هذه اللجنة أن تكون صارمة ضد كل من ضبط متلبسا بالرشوة وتقديمه الى العدالة..
الرشوة ضاهرة خطيرة تهدد تقدم البشرية وتعيق من تقدم المجتمعات ..
حفظ الله جلالة الملك واصلح على يديه..
لجان جلالة الملك تتمتع بالصلاحية وبثقة الملك وعليها العمل بحزم..
نريد مغرب قوي ونزيه خالي من الرشوة والنصب والاحتيال ..
اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه..
على هذه اللجنة أن تطبق توصيات وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
الرشوة تسيء لبلادنا ونتمنى كل مسؤول غيور على بلده ان يكون نزيها في عمله..
نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب
اللهم احفظ جلالة الملك لما فيه من عمل جليل للبلاد والعباد..
جمل جدا أن نحارب هذه آفة الخطير التي دفع ثمنها مواطن المغلوب على أمره.. نتمنا ان تكون هذه الهيئة في حسن ظن الشعب المغربي…. كما نريد أن يكون لها موقع إلكتروني…. 🌹🌹
اودي مادام ما كين لا حبس و لا عقاب غير الله اسامح أسير فحالك تمتع بالمال المنهوب ديال الشعب هادشي كلو كيبقى غير تضياع الوقت خاص السفارة امشيو الحبس ليكونو عبرة لغيرهم انداك و الله لا طلب اي واحد المنصب
وضعت شكاية لدى وكيل الملك مرفوقة بتسجيلات صوتية لسيدة تعترف أنها أرشت رجال الدرك الملكي للتلاعب بشكاية موضوعة لدى وكيل الملك و الضغط عليا للتنازل عن قطعة أرضية في ملكيتي، وبالرغم من اعترافاتها أثناء البحث لازالت المسطرة متوقفة لأكثر من سنة ونصف، لا أعلم من يقف في وجه وكيل الملك لكي لا يطبق القانون ومحاكمتها ومن معها