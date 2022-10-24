الملك يعين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

هبة بريس _ الرباط

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.

وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.

كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة .

ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق.

كما تفضل صاحب الجلالة، حفظه الله، بتعيين السيد أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.

ويجدر التذكير أن جلالة الملك سبق أن عين السيد بشير الراشدي، رئيسا لهذه الهيئة.

وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا:

* الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة:

– السيدتين غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم

– والسيدين رشيد لمدور وعبد المنعم محسني

* العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب: السيدة أمينة الفكيكي والسيد نور الدين مؤدب

* العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين: السيدة رابحة زدكي والسيد عبد الخالق الشماشي”

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