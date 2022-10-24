جيبوتي ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2022-10-24 / 19:02
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هبة بريس _ الرباط

رحبت جيبوتي، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزة أن كافة قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007 سلطت الضوء على هذه المبادرة.

ودعا ممثل جيبوتي، أيضا، في كلمته، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا للقرار 2602 الذي تبناه مجلس الأمن في 2021.

وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على دعم بلاده للعملية السياسية الأممية الرامية إلى التوصل لحل سياسي واقعي، وعملي ومقبول لدى كافة الأطراف، منوها بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير استئناف هذا المسلسل.

وأشاد الدبلوماسي، من جانب آخر، بالاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في الأقاليم الجنوبية، والتي ساهمت، برأيه، في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة

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