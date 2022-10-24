وزير يمني يعبر عن تقديره لتجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية

هبة بريس

أعرب وزير العدل اليمني السيد بدر عبده أحمد العارضة، اليوم الاثنين بالرباط، عن إعجابه وتقديره للتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الوزير اليمني أكد خلال مباحثات أجراها مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مَحمد عبد النباوي، أن هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على مستجدات القضاء بالمغرب، ووضع آليات لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين ذات العلاقة بمنظومة العدالة، والاستعانة بالخبرات المغربية في مجال تكوين القضاة.

وبحسب البلاغ فإن هذا اللقاء يندرج في إطار تثمين علاقات الشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسلطات القضائية بجمهورية اليمن الشقيقة، وبحث آفاق التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، قدم الرئيس المنتدب عرضا مفصلا حول مراحل تطور القضاء بالمغرب، والتي كان آخرها الإصلاحات الجوهرية التي أقرها دستور 2011، وتأسيس سلطة قضائية مستقلة برئاسة جلالة الملك بصفته ضامن استقلالها.

وأكد السيد عبد النباوي على أهم أوراش الإصلاح المفتوحة في منظومة العدالة، ومن بينها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتقوية النجاعة القضائية، وغيرها.

وذكر المصدر ذاته أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عقد هذا اللقاء مع وزير العدل اليمني والوفد المرافق له، على هامش الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت بمدينة إفران، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.

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