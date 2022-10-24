كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

2022-10-24 / 17:38
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 12 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و837 ألف و414 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و408 آلاف و830 شخصا، مقابل 24 مليون و910 آلاف و690 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 52 ألف و742 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و396 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و935 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (3) ومراكش آسفي (2) الداخلة وادي الذهب (1) وجهة الشرق (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 181 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : إستعمال السلاح لتوقيف ” مقرقب” هاجم مواطنين ب “منشار”

أكادير : إستعمال السلاح لتوقيف ” مقرقب” هاجم مواطنين…

2022-10-24 / 19:53
Photo of دعوة إلى فرض مساهمات على الشركات المستفيدة من أزمة كورونا

دعوة إلى فرض مساهمات على الشركات المستفيدة من أزمة…

2022-10-24 / 18:53
Photo of وزير يمني يعبر عن تقديره لتجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية

وزير يمني يعبر عن تقديره لتجربة المغرب في مجال…

2022-10-24 / 18:45
Photo of وزارة الصحة تنفي خبر نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية

وزارة الصحة تنفي خبر نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية

2022-10-24 / 18:38
Photo of السعيدية .. الشبيبة الإشتراكية لجهتي الشرق وفاس مكناس تشجب و ترفض المس بالقدرة الشرائية

السعيدية .. الشبيبة الإشتراكية لجهتي الشرق وفاس مكناس تشجب…

2022-10-24 / 17:46
Photo of المغرب واليمن يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي

المغرب واليمن يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي

2022-10-24 / 17:31
Photo of أخنوش يعد بتقديم مساعدات للشباب لاقتناء السكن

أخنوش يعد بتقديم مساعدات للشباب لاقتناء السكن

2022-10-24 / 17:19
Photo of انتخاب يونس المشرفي نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لليانصيب

انتخاب يونس المشرفي نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية…

2022-10-24 / 17:00
Photo of واقع شوارع سطات ومقولة “لاَلة ِزينة وزادْها نور الحمَّام”

واقع شوارع سطات ومقولة “لاَلة ِزينة وزادْها نور الحمَّام”

2022-10-24 / 14:45
Photo of تمديد حالة الطوارىء بالمملكة على طاولة الحكومة

تمديد حالة الطوارىء بالمملكة على طاولة الحكومة

2022-10-24 / 14:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق