كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 12 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و837 ألف و414 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و408 آلاف و830 شخصا، مقابل 24 مليون و910 آلاف و690 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 52 ألف و742 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و396 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و935 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (3) ومراكش آسفي (2) الداخلة وادي الذهب (1) وجهة الشرق (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 181 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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