الرصاص يلعلع بأكادير لتوقيف شخص هدد مواطنين ب”منشار”

هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن أكادير لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، زوال اليوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 26 سنة، والذي كان في حالة سكر متقدمة وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد إقدامه على تهديد المواطنين وافتعال جروح عمدية باستعمال السلاح الأبيض، عبارة عن منشار، قبل أن يرفض الامتثال ويواجه عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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