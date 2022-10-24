أخنوش يعد بتقديم مساعدات للشباب لاقتناء السكن

هبة بريس - لبنى أبروك

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج الى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أنه يتم حاليا مع الوزيرة المعنية تشاور مع مختلف الفاعلين لتحديد معالم سياسية عمومية جديدة تستمد مقاربة ترابية كفيلة لتحديد نموذج لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأضاف أخنوش، أنه برسم قانون مالية 2023، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة الأسرة الحديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

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