أخنوش يعد بتقديم مساعدات للشباب لاقتناء السكن

2022-10-24 / 17:19
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هبة بريس - لبنى أبروك

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج الى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أنه يتم حاليا مع الوزيرة المعنية تشاور مع مختلف الفاعلين لتحديد معالم سياسية عمومية جديدة تستمد مقاربة ترابية كفيلة لتحديد نموذج لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأضاف أخنوش، أنه برسم قانون مالية 2023، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة الأسرة الحديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

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‫3 تعليقات

  1. واش فابور، احتى انا غادي نرجع تزوج بي مغربية دابا انا مع كاورية، المغرب كع ما عرفني راني امجوج، نمشي عند المقدم تهو ماعرفنيس يعطيني شهداة العزوبية، اوا هاخوك تهوا يحصل على سكن من عند س عزيز اي لا كان فابور، اما لاكنوا عندوا استثمارات وما ابغا يشري من عندوا توحد، وبغي يدوزهم المغاربة الشباب باش يخليهم في الكردبدي غير سير الله يعاونا ويعاونك، ما كين لا س ولا عزيز

  2. سيحصل على السكن فئة قليلة من الشباب وهم الحاصلون على شغل والذين يستطيعون توفير ثمن السكن ولو على أقساط.هناك شباب بالعالم القروي يجب تسهيل توفره هم كذلك على السكن ولا توضع أمامهم العراقيل ومن أبرز العراقيل التي يواجهها من يريد بناء سكن أن تكون له ارض مساحتها كبيرة قد تتجاوز الألف متر مربع وهذا ما يدفع سكان القرى للهجرة إلى المدن.

  3. انه دعم للمنعشين العقاريين ، كل واحد والطريقة باش اطحن المال العام .
    بمظلة الشباب و منزل الكرامة العقار ديال الدولة الفلوس ديال الدولة المستفيد المقاول اللي غادي يبيع لشباب الدولة .

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