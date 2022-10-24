انتخاب يونس المشرفي نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لليانصيب

2022-10-24 / 17:00
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هبة بريس - الرباط

انتخب السيد يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، نائبا لرئيس الجمعية العالمية لليانصيب (WLA) خلال جمعها العام المنعقد يوم 19 أكتوبر 2022 في فانكوفر، على هامش انعقاد القمة العالمية لليانصيب 2022.

وسيتولى يونس المشرفي عضوية اللجنة التنفيذية لمدة عامين إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين يمثلون بلدان أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية. وإلى تاريخ انتخابه، كان يونس المشرفي عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لليانصيب كممثل عن القارة الإفريقية منذ يونيو 2014، وفي هذا الإطار عين رئيسا للجنة الافتحاص والتدقيق للجمعية العالمية لليانصيب في نوفمبر 2018.

ويشكل هذا الانتخاب، الذي تم في اختتام أشغال الجمع العام للجمعية العالمية لليانصيب يوم 19 أكتوبر 2022، اعترافا دوليا إضافيا بدور المغربية للألعاب والرياضة وسط المجموعة العالمية لليانصيب. وبذلك تشهد المغربية للألعاب والرياضة اعتراف نظرائها بخبرتها والتزامها المتواصل في مجال تشجيع الحكامة الجيدة وحماية نزاهة الرياضة والنهوض باللعب المسؤول

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