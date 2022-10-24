أخنوش: 2.3 مليون من العمال غير الأجراء سجلوا بالCNSS

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن إلى حدود الساعة من تسجيل مليونين و300 الف شخمن فئة العمال غير الأجراء.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النوابيومه الإثنين، أن من ضمن هؤلاء المسجلين مليون فلاح، و450 الف حرفي وقرابة 300 الف مقاول ذاتي، و250 الف صانع تقليدي وتاجر، في إطار المساهمة المهنية الموحدة.

كما تمكن الصندوق، يضيف أخنوش، من معالجة 283 الف ملف للتأمين الاجباري عن المرض بمبلغ تعويضات 350 مليون درهم، مما يتبث بأن ورش التغطية الاجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية.

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