عزيز أخنوش

أخنوش: 2.3 مليون من العمال غير الأجراء سجلوا بالCNSS

2022-10-24 / 16:34
0
هبة بريس - لبنى ابروك

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن إلى حدود الساعة من تسجيل مليونين و300 الف شخمن فئة العمال غير الأجراء.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النوابيومه الإثنين، أن من ضمن هؤلاء المسجلين مليون فلاح، و450 الف حرفي وقرابة 300 الف مقاول ذاتي، و250 الف صانع تقليدي وتاجر، في إطار المساهمة المهنية الموحدة.

كما تمكن الصندوق، يضيف أخنوش، من معالجة 283 الف ملف للتأمين الاجباري عن المرض  بمبلغ تعويضات 350 مليون درهم، مما يتبث بأن ورش التغطية الاجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء..سيراليون تدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة

الصحراء..سيراليون تدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة

2022-10-24 / 19:42
Photo of الملك يعين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

الملك يعين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة…

2022-10-24 / 19:25
Photo of جيبوتي ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جيبوتي ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2022-10-24 / 19:02
Photo of الوظيفة العمومية: توقعات بإحالة 43 ألفا و921 على التقاعد

الوظيفة العمومية: توقعات بإحالة 43 ألفا و921 على التقاعد

2022-10-24 / 17:56
Photo of أخنوش: رصدنا 4 ملايير درهم للرفع من الأجور في قطاعي الصحة والتعليم

أخنوش: رصدنا 4 ملايير درهم للرفع من الأجور في…

2022-10-24 / 16:20
Photo of أخنوش: الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة

أخنوش: الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في…

2022-10-24 / 16:09
Photo of أخنوش: “لا فائدة من أية إجراءات إذ لم يشعر المواطن بتأثيرها على مائدته”

أخنوش: “لا فائدة من أية إجراءات إذ لم يشعر…

2022-10-24 / 15:55
Photo of أخنوش: نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل

أخنوش: نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل

2022-10-24 / 15:42
Photo of الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء و تشيد بمواقف الدول المساندة للمملكة

الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء و تشيد بمواقف الدول…

2022-10-22 / 20:28
Photo of بنيويورك.. تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني للمغرب حول النساء والسلم والأمن

بنيويورك.. تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني للمغرب حول…

2022-10-22 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق