أخنوش: رصدنا 4 ملايير درهم للرفع من الأجور في قطاعي الصحة والتعليم
قال عزيز أخنوش إن الحكومة التي يرأسها أوفت بسائر التزاماتها بموجب اتفاق 30 أبريل، إذ عملت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام.
وأوضح أخنوش، الاثنين في مجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن من أهم هذه الإجراءات “التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل”.
على صعيد قطاع التعليم، أكد أخنوش أن الحكومة “خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية”، كما أحدثت ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022.
ولتحفيز الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، كشف رئيس الحكومة في كلمته أن القانون المالي خصص 5,500 منصبا ماليا للقطاع الصحي، وعبأ “ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي”.
هذا وبلغ مجموع ما رصدته الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، للرفع من الأجور في قطاعي الصحة والتعليم، حوالي 4.3 مليار درهم، توزعت بين إجراءات متعددة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية، ورفع الأجور، ورفع حصيص الترقي.
11 تعليقات
حكومة تخنوش مارقة تتلاعب بملفات الشغيلة التعليمية فمثلا ملف ضحايا النظامين الجائرين أساتذة التعليم الابتدائي المتقاعدين قبل سنة 2012 لم تعره اي اهتمام علما انها وجب عليها جبر ضرر هؤلاء كباقي المتقاعدين الضحايا
الضحك على الذقون الزيادات 10٪ في الاجور والاسعار المواد الغدائية والكازوال زيادات ب 100 و 150 و50 في المئة اين هو المنطق ….
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم التجارة ولا تعلمهم الاجارة ..
والمتقاعدين القدامى والأرامل معاشهم يصل احيانا الى 150 درهم.حسبنا الله و نعم الوكيل…
فعلا في كل بيت مغربية احسسنا بتغيير هام في اعادة التربية ورفع الاسعار الله ينعل لي مايحشم
وماذا عن باقي القطاعات والقطاع الخاص الذي يشغل نسبة كبيرة من الإجراء..
على الدولة النظر الى الطبقات الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة ..
اين النقابات التي لم تدافع عن القطاع الخاص..
المواطن يتجرع مرارة اجراءات الحكومة الجائرة التي همشت وافقرت فئة عريظة من المواطنين وخاصة القطاع الغير المهيكل ومصدر رزقه متوقف ..
الزيادة في الحد الأدنى للأجر مقابل الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية معادلة لا تساوي شيئا الضحك على الذقون لا أقل ولا أكثر ..
كم من مواطن بدون أجر غير أنه يكتوي بنار الزيادة في المواد الأساسية ..