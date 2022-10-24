أخنوش: الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة

هبة بريس - الرباط

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 3 رسائل رئيسية بعد مرور العام الأول من ولاية الحكومة.

وقال أخنوش في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أريد توجيه 3 رسائل بعد مرور سنة على ولاية الحكومة.

الرسالة الأولى، يقول أخنوش، أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة

الرسالة الثانية، يضيف رئيس الحكومة، وهي أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي

والرسالة الثالثة هي أن الحكومة رغم الصعوبات المطروحة متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرم. يختم أخنوش

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