عزيز اخنوش

أخنوش: “لا فائدة من أية إجراءات إذ لم يشعر المواطن بتأثيرها على مائدته”

2022-10-24 / 15:55
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته واعية كل الوعي أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم.

وذكر أخنوش في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة تسعى جاهدة الى أن ينعكس التأثير الايجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف أخنوش قائلا “لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية اذ لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته.”، مستعرضا إجراءات ومجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

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‫5 تعليقات

  1. راه السي أخنوش ما ماكدبش حيت المواطن كيحس حاليا بهاد الإجراءات ديال الحكومة ولكن ماشي فرق الميدة خبت راه باعها ومابقاتش عندو
    والمرض اللي خلانا نديرو فحزبك الثقة كيف ماقال صاحبو الشمالي عليه بعنا الميادي

  2. راه السي أخنوش ما ماكدبش حيت المواطن كيحس حاليا بهاد الإجراءات ديال الحكومة ولكن ماشي فرق الميدة خبت راه باعها ومابقاتش عندو
    والمرض اللي خلانا نديرو فحزبك الثقة كيف ماقال صاحبو الشمالي عليه بعنا الميادي

  3. عندك الحق و الدليل هو كل نهار و كل ساعة كنسمع زيادة فالمواد الأساسية و اخرها ليموناد و الحليب و ما جاوره.

  4. كلام السيد الرئيس صحيح موائدنا نشفات و ثلاجتنا خوات ملينا العيشة فهاد بلاد الحݣرة

  5. لكي يشعر المواطن بالاجراءات ايها الوزير عليك بخفض الاسعار و تقليص الارباح التي تحققها شركتك النفطية
    فغلاء اسعار البترول هو سبب ارتفاع كل الاسعار
    الشعب يريد الافعال وليس الخطابات

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