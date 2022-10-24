عزيز أخنوش

أخنوش: نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل

2022-10-24 / 15:42
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البولصلة الحقيقية لتدخلات الحكومة وفي صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات المتخذة.

فنحن، يقول رئيس الحكومة، “حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعاهدات، نحن حكومة مبادرة وليس حكومة رد فعل، نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل.”

ولتحقيق الانتظارات المرجوة، يضيف أخنوش في معرض جوابه بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، “نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات من جهة، ومن ثقل القضايا العالقة من جهة أخرى.”

لكن ذلك، يسترسل أخنوش “لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تنبثق من التوجيهات الملكية الساكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي.”

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‫4 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    نعم حكومة عمل، ولكن هناك مستحقات العمال في المحاكم لم يتوصلوا بها منذ زمن فيما يخص التصفية القضائية لشركات مع إستمرار معانات الأسر (المحكمة تتماطل وتاجل رغم بيع ممتلكات الشركات).حسبنا الله ونعم. ومن المسؤول؟؟؟

  2. انتم حكومة جمع المال وليس،العمل ولو ٧لى حساب هذا الشعب الغلبان الغلاء،الفاحش،في كل شيء، لم يبق لكم الا الهواء، مااستطعتم،ان تبيعونه لنا

  3. حنا مالين الدار و رجعتونا فيها ضياف غير خليونا نهاجروا غادي نعاونوكم بالعملة الصعبة

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