أخنوش: نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البولصلة الحقيقية لتدخلات الحكومة وفي صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات المتخذة.

فنحن، يقول رئيس الحكومة، “حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعاهدات، نحن حكومة مبادرة وليس حكومة رد فعل، نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل.”

ولتحقيق الانتظارات المرجوة، يضيف أخنوش في معرض جوابه بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، “نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات من جهة، ومن ثقل القضايا العالقة من جهة أخرى.”

لكن ذلك، يسترسل أخنوش “لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تنبثق من التوجيهات الملكية الساكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي.”

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