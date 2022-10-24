بسبب الخيانة..دنيا بطمة تستغيث بسلطات مراكش
ناشدت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -ناشدت- السلطات بمدينة مرااااكش على خلفية تعرضها للخيانة من طرف زوجها “على حد تعبيرها”.
و نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بذات الموقع تدوينة جاءت كالتالي:”صباح الخير أحبابي بخصوص موضوع وصال ومون الدار و الذي اصبح قضية رأى عام وموضوع يخص كل امرأة مغربية تعاني ما أعانيه”.
و واصلت قائلة:” من هذا المنبر أناشد السلطات بمدينة مرااااكش أخذ ما هو موثق صوت وصورة بعين الاعتبار ، (بغيت حقققي) لا أكثر ولا أقل ،وأعدكم اعزائي ان أمدكم بكل جديد فيما يخص قضيتي هذه وشكرا”.
و في سياق متصل، قدمت دنيا بطمة شكاية لدى المصالح الأمنية ضد زوجها البحريني محمد الترك تتهمه فيها بالخيانة الزوجية، كما قدمت سابقا شكاية تتضمن خيانة الأمانة و التشهير بالإضافة إلى دعوى الطلاق.
و أثارت خريجة أرب أيدول جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بتدويناتها المستمرة في هذا الصدد و توجيهها عدة رسائل عبر موقع أنستغرام لفتاة تدعى وصال و ربط إسمها بخيانة زوجها الترك.
18 تعليقات
المغاربة المسلمون لا يهمهم اخبار الفساق والفاسقات سواء،ذاخل المغرب أو خارجه فقط الرويبضة هم يتابعون هكذا اخبار
وسيري الله ينعل اللي ميحشم… شوهتي راسك و بلادك معاك
هاد الانسانة مايمكنش تعيش بلا مشاكل ضروري تخلق البلبلة ،كون كانت انسانة عاقلة تستر راسها وتحل مشاكلها مع زوجها بلا شوهة
اخبار السوق ، لا اقل لا اكثر
خاىنة ناكرة الجميل هو من قام بشهرتها ..
خلاف يقع مع اي رجل وزوجته نتمنى لهم الصلح ..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم علامة من علامات الساعة اللهم ردنا اليك ردا جميلا..
دونيا باطمة اصبحت تثير عدة تساؤلات ؟
دونيا باطمة اصبحت تثير عدة تساؤلات ؟ .
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم زمن التفاهة
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم….
نسب الطلاق حطمت ارقام صادمة حتى في صفوف الفنانين ..
يقال سبب الانفصال ان محمد الترك اعلن افلاسه الأمر الذي لم تتقبله دنيا باطما واعلنت الانفصال عن زوجها..
اعطاء للموضوع اكبر من حجمه..
بعد ان راكمت ثروة كبيرة جاء الدور لتتخلص منه..
يجب عليهما الصلح ..
مواضيع للإلها و للتفاهة تنشرها صفحات من المفروض فيها ان تترفع عن هذا العمل
الجراثيم الفيروسات ،صحافة و باطمتا الله يبهدلكم
الدول تتجول في المجرات وانتم في المراحيض