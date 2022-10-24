بسبب الخيانة..دنيا بطمة تستغيث بسلطات مراكش

2022-10-24 / 15:05
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نجلاء مزيان

ناشدت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -ناشدت- السلطات بمدينة مرااااكش على خلفية تعرضها للخيانة من طرف زوجها “على حد تعبيرها”.

و نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بذات الموقع تدوينة جاءت كالتالي:”صباح الخير أحبابي بخصوص موضوع وصال ومون الدار و الذي اصبح قضية رأى عام وموضوع يخص كل امرأة مغربية تعاني ما أعانيه”.

و واصلت قائلة:” من هذا المنبر أناشد السلطات بمدينة مرااااكش أخذ ما هو موثق صوت وصورة بعين الاعتبار ، (بغيت حقققي) لا أكثر ولا أقل ،وأعدكم اعزائي ان أمدكم بكل جديد فيما يخص قضيتي هذه وشكرا”.

و في سياق متصل، قدمت دنيا بطمة شكاية لدى المصالح الأمنية ضد زوجها البحريني محمد الترك تتهمه فيها بالخيانة الزوجية، كما قدمت سابقا شكاية تتضمن خيانة الأمانة و التشهير بالإضافة إلى دعوى الطلاق.

و أثارت خريجة أرب أيدول جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بتدويناتها المستمرة في هذا الصدد و توجيهها عدة رسائل عبر موقع أنستغرام لفتاة تدعى وصال و ربط إسمها بخيانة زوجها الترك.

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