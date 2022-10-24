“لوبارزين”: مبابي يتقاضى شهرياً 2.7 مليون يورو

هبة بريس - وكالات

تحت عنوان: “كواليس أكبر عقد في تاريخ كرة القدم”، كشفت صحيفة لوبارزين الفرنسية أن المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي يتقاضي إجمالي ستة ملايين يورو شهريًا بموجب شروط تمديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد الُمعلن للمهاجم البالغ من العمر 23 عاماً، يستمر حتى عام 2025، مع امكانية التمديد حتى عام 2026. ولا يمكن تفعيل هذا الأخير إلا من قبل مبابي نفسه.

وأكدت لوبارزين أنه بموجب عقد التمديد مع النادي الباريسي بات كيليان مبابي يتقاضى راتباً ثابتاً قدره 72 مليون يورو إجمالي سنويًا، أي 6 ملايين يورو (2.7 مليون يورو صافي بعد الضريبة) شهريًا.

تضاف إلى هذه المكافآت المالية- وفق “لوبارزين”- مكافأة توقيع وصلت إلى 180 مليون يورو، تُدفع على ثلاثة أقساط. تضاف إليها مكافأة “الولاء” المستلمة في كل نهاية فترة الانتقالات الصيفية إذا لم يغادر اللاعب نادي باريس سان جيرمان: الأولى، من المُفترض أنه حصلها سلفاً بلغت 70 مليون يورو- والثانية، من المقرر تسديدها في سبتمبر عام 2023، وتصل إلى حوالي 80 مليون يورو- الثالثة، في عام 2024، وستصل إلى 90 مليون يورو، وفق “لوبارزين” دائماً.

وعليه، إذا ذهب كيليان مبابي إلى نهاية عقده الذي يمتد لثلاث سنوات، فسيجمع أكثر من 630 مليون يورو إجمالاً، أي حوالي 282 مليون يورو صافية، تُلخّص “لوبارزين”.

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