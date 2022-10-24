تكريم وجوه فنية بارزة بمهرجان الرباط لسينما المؤلف

القسم الفني

تكريسا لمكانته كمهرجان سينمائي يحتفي بالأسماء الإبداعية الوازنة الصانعة للحظات الأكثر إشراقا وأهمية في تاريخ السينما العالمية، ولكونه يشجع، الطاقات الشابة المشتغلة في حقلي الثقافة والفن، قررت إدارة مهرجان الرباط لسينما المؤلف، في دورته 27، التي ستعقد في الفترة الممتدة ما بين 17 و24 نونبر 2022، تكريم وجوها فنية وإبداعية مهمة، أبرزها:

المخرج الفرنسي الشهير جون بيير أميريس نظير حضوره اللافت في الساحة السينمائية الأوروبية والعالمية، سواء من خلال كتاباته الفكرية والنقدية التي تؤطر لمعاني صناعة السينما المختلفة شكلا ومضمونا، وأيضا لإنجازه أفلاما تحترم الأبعاد الفنية والتقنية الراسمة لحدود سينما التجريب برؤى خلاقة تكرس مكانة الصورة كوسيلة للتعبير عن مكامن النفس وقوة التفكير الموصل لعالم الجمال.

المخرج غاستون غابوري، أو قيدوم النضال السينمائي ورفيق درب رواد السينما الإفريقية المؤسسة للهوية الإفريقية الحقة، أي السينما التي جاءت، خلال سنوات الستينات وبداية سنوات السبعينات من القرن الماضي، لتجذير مكانة المخرج الإفريقي واعطاء المكانة اللائقة للثقافات المحلية، من بينها أفلام هذا المخرج البوركينابي التي انجزت، في عمومياتها، بإمكانيات ذاتية، لكن برؤى فنية حقيقية كرست مكانة بلده (بوركينا فاسو) كوجهة للفن السابع، وفضاء للاحتفاء والاحتفال بأفلام القارة السمراء عامة خلال فعاليات المهرجان الافريقي للسينما والتلفزيون – “بانافريكان” – الذي تحتضنه واغادوغو منذ سنة 1969.

المخرج المغربي نبيل عيوش، الفنان الحاضر منذ منتصف التسعينات في مجمل المحطات الإبداعية السينمائية المغربية من خلال ابداع أفلام غالبا ما تخلق الحدث وتثير النقاشات، بالنظر للمواضيع التي تناقش، أو الخلفيات الفنية والتقنية التي تستند عليها وتوظف أبعادها، وذلك منذ فيلمه الروائي الطويل الأول ” مكتوب” وإلى غاية آخر أفلامه “علي صوتك”، أفلام حصلت على عشرات الجوائز الوطنية والدولية وكرست اسمه كأحد أشهر المخرجين في العالمين العربي والافريقي.

النجمة السورية سلاف فواخرجي، تكريمها يأتي كتحية للسينما السورية ومشخصيها الكبار، وأيضا لكونها فنانة سجلت حضورها في العديد من الأفلام العربية بشخصيات مختلفة جسدت فيها عنفوان المرأة، وهي تواجه واقعا عربيا يتطلب الكثير من الشجاعة لتكريس مكانتها الإبداعية، أدوار أهلتها للحصول على عشرات الجوائز في المهرجانات العربية والعالمية.

إضافة إلى التكريمات الرسمية، سيتم تخصيص لحظات اعتراف بعطاءات كل من الفنانة العمانية فخرية خميس، الشخصية التي حصلت على قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل حضورها المميز في المسرح والتلفزيون والسينما وفي الإعلام، إضافة إلى الفنانة نورة الصقلي و الفنان فريد الركّراكّي، كعربون محبة واعجاب لحضورهما في الساحة الفنية الوطنية وصداقاتهما ووفائهما لمهرجان سينما المؤلف، ونضالهما من أجل فن مغربي أصيل.

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