تواصل فعاليات المهرجان السينمائي الاورو إفريقي بتنظيم ورشتين وعرض الأفلام

2022-10-24 / 12:20
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القسم الفني

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي الاورو إفريقي، التي انطلقت بمدينة تيزنيت، منذ الجمعة الماضية، وذلك بتنزيل بقية الأنشطة المدرجة في البرنامج، الذي يشمل المسابقة الجهوية والدولية للأفلام، فضلا عن ورشات وندوة وأنشطة موازية.

وفي اليوم الثاني للمهرجان، تم بالتنسيق مع نادي نور الدين الصايل، وبتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تقديم ورشة تكوينة بالثانوية التأهيلية سيدي وكاك، بجماعة اكلو، لفائدة تلاميذ وتلميذات المؤسسة،
وقد تمحورت هذه الورشة حول موضوع تنمية القدرة على تقمص الشخصية، من تأطير الأستاذ احمد سمير بياري من الأردن، وهذه الورشة التي استحسنها اطر الثانوية والمستفيدين، حيث استفاد منها اكثر من 30 تلميذ وتلميذة.
اما الورشة الثانية، فاحتضنتها الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء، وقد نظمت بتنسيق من نادي المؤسسة، وكانت من تأطير الدكتور بوشعيب المسعودي من المغرب، وتمحورت حول كتابة السيناريو بحضور اكتر من 50 مستفيدا.

وتم عرض 6 افلام في المسابقة الجهوية، وذلك بقاعة العروض الشيخ ماء العينين بدار الشباب، فضلا عن عرض عرض 16 فيلما المدرجة ضمن المسابقة الرسمية الدولية.
وكان حفل الافتتاح الذي تميز بحضور وفد رسمي تقدمه عامل اقليم تيزنيت، وثلة من السينمائيين والإعلاميين والفنانين، قد شهد تكريم كل من الأستاذة رشيدة احفوض صاحبة البرنامج التلفزي الشهير”مداولة”، والممثلة الامازيغية امينة اشاوي، ثم المخرج اوكودجو اكوتشاي من دولة البنين، التي تحضر في هذه الدورة كضيف شرف.

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