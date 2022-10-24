المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يبحث عن التأهل لكأس إفريقيا من بوابة ليبيا

2022-10-24 / 12:34
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هبة بريس ـ رياضة

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة تحضيراته للمباراة التي ستجمعه هذا اليوم بالمنتخب الليبي.

وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب السويس، في إطار الجولة الثالثة من منافسات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا التي ستجرى أطوارها بمصر العام المقبل.

وركز محمد وهبي خلال الحصة التدريبية الأخيرة والتي أقيمت بملعب نادي دجلة على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء اليوم الذي سينطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الثانية ظهرا بالتوقيت المغربي).

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