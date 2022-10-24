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الاتجار بالبشر يجر 9 أشخاص للاعتقال بالعيون

2022-10-24 / 11:25
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 23 أكتوبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و37 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية متفرقة بداخل منزلين بمدينة العيون، حيث تم ضبطهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية لفائدة 28 مرشحا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة من حجز سيارتين خفيفتين وهواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن المشتبه فيه الرئيسي وأحد شركائه يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن العيون والداخلة وبني ملال وطنجة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا إجرامية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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