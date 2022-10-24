حزب الأصالة والمعاصرة بفاس يدعم حل أزمة النقل الحضري

هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع أن الجهة التي تحارب الشركة المغربية سيتي باص فاس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بفاس ؛ تحاول إستمالة بعض اعضاء مجلس جهة فاس مكناس لينضم لتوجهاتها المنحازة للشركة الاجنبية على حساب الشركة الوطنية. وتتوفر هبة برس على تفاصيل اجتماعات الكواليس التي سيأتي الوقت لفضحها.

ولفت المصدر أن هؤلاء الاعضاء تخلفوا عن الحضور الى اجتماع دعا إليه رئيس مجلس الجهة ..

وفي السياق ذاته ؛ علمت ” هبة بريس ” من مصدر آخر أن عمدة فاس عقد مساء يوم أمس الاحد 23 أكتوبر الجاري ، اجتماعا مغلقا مع بعض الاعضاء يتمحور حول إيجاد مخرجات لمحاربة شركة سيتي باص فاس بهدف استقدام شركة أجنبية لمدينة فاس ؛ لافتا إلى أن هذه الشركة الأجنبية بدورها قدمت وعودا بمنح اموال طائلة لبعض الاطراف مقابل خدمات تجييش الرأي العام الفاسي ضد الشركة المغربية سيتي باص ومحاصرتها وعرقلة استثماراتها .

وفي هذا السياق؛ عبر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة فاس في بلاغ لهم عن موقفهم الثابت في شأن مسألة النقل الحضري بفاس، مستحضرين في ذلك المصلحة العامة لساكنة المدينة، من خلال تقييم دقيق لكل الخطوات التي باشرها مكتب ومجلس الجماعة لمعالجة وضعية النقل الحضري، وصولا إلى الموافقة على مبادرة التحكيم والوساطة التي باشرتها وزارة الداخلية، وتقديمها مقترحا عمليا وواضحا لتجاوز هذه الوضعية، وموافقة الشركة المفوض لها عليه.

وأشار مستشارو ومستشارات الحزب بفاس ، إلى أنهم يجددون التأكيد على “الاستناد إلى القانون ولا شيء غيره في أي مبادرة لحل مشكل التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بفاس”، داعين مكتب ومجلس جماعة فاس إلى تنزيل وتنفيذ مضامين الاتفاق الموقع بين الجماعة الحضرية والشركة المفوض لها ووزارة الداخلية، خاصة في الشق المتعلق بالملحق التفصيلي.

وتبنى المستشارون والمستشارات أنفسهم “أي مبادرة من شأنها إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحساس، لما له من أثر مباشر على الساكنة والمرتفقين، ولما لأي تأخر في تنفيذ نتائج تحكيم ووساطة وزارة الداخلية من انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، وتهديد السلم الاجتماعي”؛ مع تبني ودعم “مبادرة التحكيم والوساطة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية وتوجت بالاتفاق على إبرام وإضافة ملحق سيلبي جميع مطالب المرتفقين”.

وعبر منتخبو ومنتخبات حزب الأصالة والمعاصرة بفاس عن استغرابهم “الاستمرار غير المفهوم في التأخر منذ بداية الولاية الحالية في التعامل مع وضعية مرفق النقل الحضري بمدينة فاس”، مشددين على أنهم يثمنون “مجهودات الجميع في إنجاح مسلسل التحكيم الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية”، كما أنهم يطالبون جميع المتدخلين بـ”الإسراع في تنزيل مخرجات التحكيم وإعادة رد الاعتبار للنقل الحضري بفاس”.

وبعدما دعا منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة بفاس جميع مكونات التحالف إلى “مزيد من التماسك والتحلي بالمسؤولية واليقَظة خدمة للصالح العام”، أكد البلاغ على أن مستشارات ومستشاري الحزب يعبرون عن “التزامهم المبدئي بالمساهمة البناءة في كل البرامج والمبادرات الرامية إلى خدمة مدينة فاس، في إطار التوافق مع جميع مكونات مكتب ومجلس الجماعة، مع تقوية قنوات التواصل مع جميع الشركاء والمؤسسات العمومية والخاصة التي تربطها تعاقدات وشراكات واتفاقات مع الجماعة، وفي إطار مراقبة ومواكبة مستمرة من طرف وزارة الداخلية.إلا أن العمدة ضد قرارات وزارة الداخلية وضد والي الجهة يقول لبعض المصادر (أنا الذي أتحكم في مجلسي وليست قرارات وزارة الداخلية) .

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