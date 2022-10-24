الديوان الملكي السعودي يؤكد تغيب ولي العهد عن “القمة العربية”

هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجزائر”.

وأضاف الديوان الملكي، في بيانه، أن “الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر عليه القيام بزيارة الجزائر أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة”، حسب وكالة الأنباء السعودية-واس.

وتابع البيان، أن “الملك سلمان وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة”، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

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