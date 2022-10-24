ديربي البيضاء.. إيقاف 46 شخصا وإصابة 4 شرطيين بجروح

2022-10-24 / 09:10
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هبة بريس

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الأحد 23 أكتوبر الجاري، من توقيف ستة وأربعين (46) شخصا، من بينهم ستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسكر العلني البين والسرقة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي على هامش مباراة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء، كما قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة أربعة شرطيين بجروح، وإلحاق خسائر مادية بأربعة سيارات خاصة، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من توقيف ستة وأربعين شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد أسفرت عمليات الضبط والجس الوقائي المنجزة خلال هذا التدخل الأمني عن العثور بحوزة المشتبه فيهم عن 22 وحدة من الشهب الاصطناعية وعشر تذاكر مزورة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫13 تعليقات

  1. شباب متهور يتناحر على مبارة كرة قدم لا تسمن ولا تغني من جوع لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..

  2. ان كان جمهور الملاعب عليه ان يتحلى بالاخلاق الرياضية و الاحترام المتبادل لاعطاء صورة نظيفة للجمهور و للبطولة المغربية اما ان تقع مثل هاته الحوادث فهذا لا يمثل للرياضة المغربية..

  4. تحية لرجال الأمن كانو لهم بالمرصاد يجب في هده الحالة تطبيق القانون ..

  6. كرة القدم مهزلة في بلادنا واكبر صانع للتعصب والحقد والكلخ الشباب الطائش..

  8. عشنا حتى وجدنا مسلمين من دم واحد تفرقهم كرة القدم. اللهم ردنا اليك ردا جميلا..

  10. كرة القدم اصبحت حرب عصابات يجب منع الجمهور بصفة نهائية بمدينة الدار البيضاء واتخاد إجراءات زجرية على المخالفين..

  11. كرة القدم اصبحت تعلم ابناءنا السرقة و الاعتداء على الغير و الممتلكات الخاصة و العامة و تعاطي المخدرات بجميع انواعها .فما هو الهدف و النفع من هذه الرياضة ؟

  12. اريد ان افهم ان السلطة تدري مسبقا ان مثل هذه المبارة ستخلف مشاكل ،ان هدا الشريط سيظل يتكرر ولربما احيانا سيؤدي بزهق الارواح،كفى من تنظيم مبارات يكون حجمها اكثر من مستواها،عقلية الجمهور لاترقى للمتعة بالمباراة بسلوك حضاري،ماذنب رجال السلطة ،كل لقاء تصاب بجروح لربما احيانا تكون بليغة ،من اجل ماذا؟ من اجل بعض الحثالة يتوافدون على المركب لايفراغ عقدهم النفسية.حين يدري المتفرج ان الرياضة هي سلوك ومتعة ،حينذاك يكون الديربي له طعم في الفرجة،وليس الرغبة في التخريب ،والاعتداء على رجال الامن

  13. كرة القدم في بلادنا عبارة عن مهزلة و تكافح للشعب من الأفضل إيقاف هذه الجامعة التي تهدر أموال الشعب في الضجيج الخاوي و تكريس ثقافة العنف المجتمعي ،من أراد مشاهدة هذه الرياضة هناك البطولات الأوروبية التي يتم تسييرها باقتدار و ليس بالبزنس و الضحك على الشباب كما هو الامر عندنا ،أنها مأساة من ضمن مآسي هذا المجتمع الجريح، استعمالات أموال تلك الجامعة في إنشاء مدارس و مستشفيات تأخذوا اجر الدنيا و الآخرة،

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