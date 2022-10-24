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طقس الإثنين.. استمرار حرارة الجو بعدد من المناطق

2022-10-24 / 09:03
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من منطقة سوس و السهول الداخلية والأقاليم الصحراوية، مع تشكل كتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس و الهضاب الشرقية, وما بين 20 و25 درجة بداخل منطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية, وما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة. وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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