قناة للسقي تبتلع طفل ضواحي إقليم أشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل في ربيعه 14، مصرعه غرقا وسط قناة للسقي لسد يوسف ابن تاشفين بجماعة بلفاع، بإقليم اشتوكة آيت باها.

الضحية، تلميذ كان رفقة زملائه في رحلة البحث عن مياه بسبب الحرارة المرتفعة التي اجتاحت المكان ، قبل أن يعلق أسفلها حينما حاول جلب المياه.

وتمكنت الوقاية المدنية من انتشال جثة الهالك من القناة وتوجيهها إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، وفتح تحقيق في أسباب وظروف الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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