قناة للسقي تبتلع طفل ضواحي إقليم أشتوكة

2022-10-23 / 22:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل في ربيعه 14، مصرعه غرقا وسط قناة للسقي لسد يوسف ابن تاشفين بجماعة بلفاع، بإقليم اشتوكة آيت باها.

الضحية، تلميذ كان رفقة زملائه في رحلة البحث عن مياه بسبب الحرارة المرتفعة التي اجتاحت المكان ، قبل أن يعلق أسفلها حينما حاول جلب المياه.

وتمكنت الوقاية المدنية من انتشال جثة الهالك من القناة وتوجيهها إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، وفتح تحقيق في أسباب وظروف الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫8 تعليقات

  3. اللهم اغفر له وارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان ” انا لله وانا اليه راجعون ” وتحية تقدير وعرفان لرجال الحماية المدنية وفقهم الله في خدمة الانسانية

  5. انا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
    اللهم أنزل على قبره الضياءوالنور والبهجة والسرور وإجعله من سعداءأهل القبور اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره وإغفر لنا وله وللمسلمين

  6. أن لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر السلوان امين

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