هبة بريس _ وكالات

انسحب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم الأحد من المنافسة على زعامة حزب المحافظين، قائلا إنه حظي بدعم عدد كاف من أعضاء البرلمان للتقدم إلى المرحلة التالية في السباق لكن وزير المالية السابق ريشي سوناك سبقه في عدد المؤيدين له.

وقال جونسون في بيان “كانت هناك فرصة جيدة جدا لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين وأن أعود بالفعل إلى داوننغ ستريت يوم الجمعة”.

وأضاف “لكن خلال الأيام الماضية، توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

ومضى يقول “لا يمكنك تولي الحكم بشكل فعال ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان”.

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