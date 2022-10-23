“جبير مجاهد” يوقع كتابه “الفيلم الوثائقي: قضايا وأفكار

2022-10-23 / 21:51
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هبة بريس _ خريبكة

اشرفت جمعية نادي الفن السابع لحطان، عشية السبت 22 أكتوبر 2022، بالخزانة الوسائطية لمدينة خريبكة، على تنظيم حفل توقيع كتاب يحمل عنوان “الفيلم الوثائقي: قضايا وأفكار” لمؤلفه جبير مجاهد، بحضور عدد من النقاد والفنانين والمؤلفين والاعلاميين.

و قدم الناقد والباحث السوسيولوجي الشرقي المعانيد قراءة في هذا المؤلف، وقد أبرز هذا الأخير في حديثه عن الكتاب “لقد أبدع الكاتب في هذا المؤلف الذي اعتمد فيه لغة بسيطة لإيصال مجموعة من الرسائل الهادفة، والذي يعد بقعة ضوء في عالم الوثائقي الذي يتسم بنذرة التأليف”

وحول الكتاب ؛ أوضح جبير مجاهد أن “الاخير الذي يضم 124 صفحة، وهو كتاب فني سينمائي، تناول مفهوم الفيلم الوثائقي، وبعض القضايا التي عالجها الفيلم الوثائقي، من قبيل علاقة الفيلم الوثائقي بالزوايا والدينية وحضور الأسطورة في الفيلم الوثائقي المغربي، فضلا عن حضور المرأة الجبيلة في الفيلم الوثائقي وأدوارها المجتمعية، قبل أن يسلط الضوء على دور بعض المهرجانات الوطنية في الدفاع عن القضية الوطنية.

وقد شهد هذا الحفل نقاشا غنيا من خلال المداخلات التي سجلها الحاضرون الذين تفاعلوا مع هذا المولود الثقافي بشكل جميل.

يشار إلى أن جبير مجاهد من مواليد مدينة خريبكة، حاصل على الإجازة في الجغرافية والماستر في الاقتصاد وديبلوم الدراسات الجامعية في علم النفس، ويعمل إطارا تربويا بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة.

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