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ترتيب المصارف المغربية ضمن أفضل 100 بنك في أفريقيا 2022

2022-10-23 / 21:43
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هبة بريس _ متابعة

تضمن تصنيف سنوي حديث 21 بنكا مغاربيا ضمن قائمة “أفضل 100 بنك في أفريقيا” لعام 2022، وفق تقرير لمجلة “أفريكان بيزنيس”.

وتشمل تلك القائمة 9 بنوك مغربية و6 بنوك جزائرية وأخرى تونسية، فيما غابت عن التصنيف البنوك الليبية والموريتانية.

.وبحسب معطيات التصنيف، حل المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا من حيث مجموع عدد الأبناك في القائمة، وتصدر “التجاري وفا بنك” المصارف المغاربية واحتل الرتبة الخامسة أفريقيا متراجعا بمركز واحد مقارنة مع تصنيف العام الماضي.

ويليه على التوالي في ترتيب الأبناك المغربية، كل من البنك الشعبي (8)، وبنك أفريقيا (10)، والشركة العامة المغربية للأبناك (25)، والقرض الفلاحي المغربي (31)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (35)، ومصرف المغرب (49)، والقرض العقاري والسياحي (52)، وصندوق التجهيز الجماعي (62).

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‫3 تعليقات

  3. المزيد من التالق ان شاء الله يارب لوطننا الحبيب في مختلف الاصعدة

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