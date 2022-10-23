إيطاليا : تفاصيل العثور على جث_ة مهاجر مغربي متحللة بحقل للذرة

2022-10-23 / 21:22
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عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

كشفت التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية بضواحي بيرغامو أن الجثة التي تم العثور عليها بإحدى الحقول بمنطقة ” فيرديلو “، تعود لمهاجر مغربي يبلغ من العمر 45 سنة.

وكانت ذات المصالح الأمنية قد تلقت مكالمة هاتفية من مواطنة إيطالية، تتجول رفقة كلبها ، تبلغ عن العثور على رفات جثة بشرية تحللت بفعل الحرارة المفرطة التي شهدتها المنطقة خلال الصيف الماضي.

ورجحت الشرطة أن تكون الجثة عائدة لمهاجر مغربي، كان يقيم في منطقة « سان سيرو » بمدينة ميلانو ، واختفى عن الأنظار خلال خمسة أشهر ، ليجري إخضاع الجثة للتشريح وإجراء اختبار للحمض النووي، من أجل التحقق من هذه الفرضية. وفور ذلك تم استدعاء أفراد الحماية المدنية التي عملت على إخراج الجثمان بعد القيام بالمتعين، وجرى وضعه داخل سيارة لنقل الأموات وتوجيهه نحو مستودع الأموات بالمستشفى المركزي .

من جانبها فتحت مصالح الأمن بحثا قضائيا في النازلة لتحديد كافة ملابساتها تحت إشراف المدعي العام .

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‫14 تعليقات

  2. إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمك ولد عمي اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم اسكنه فسيح جناتك يارب

  12. ياربي سلامة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر

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