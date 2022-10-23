الكرة الذهبية.. من صوّت لصلاح من العرب ومن تجاهله؟

هبة بريس _ متابعة

توج النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن نال 449 نقطة في تصويت الصحفيين، وفق ما كشفت عنه مجلة “فرانس فوتبول” في كواليس الجائزة لعام 2022.

وحل مهاجم ليفربول السابق والحالي لبايرن ميونخ، السنغالي ساديو ماني، وصيفا بعد حصوله 193 نقطة.

وجاء البلجيكي كيفن دي بروين في المركز الثالث (175 نقطة)، متبوعا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (170 نقطة).

واحتل نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، المركز الخامس (116)، بينما حل جناح مانشستر ستي، الجزائري رياض محرز، في المركز الـ12 (4 نقاط).

ويتم احتساب عدد النقاط بناء على التصويت الذي يقوم به الصحفيون، ويتم منح اللاعبين الخمسة الذين يتم اختيارهم من قبل كل مصوت 6 و4 و3 و2 و1 نقاط على الترتيب

وفيما يلي نتائج أصوات العرب في الكرة الذهبية 2022:

الجزائر

-1 كريم بنزيما (ريال مدريد) -2 سادو ماني (ليفربول/بايرن ميونخ) -3 محمد صلاح (ليفربول) -4 روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة) – 5 كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

المغرب

-1 كريم بنزيما -2 كيفين دي بروين -3 سادو ماني – 4 كيليان مبابي -5 محمد صلاح.

تونس

1 كريم بنزيما -2 روبرت ليفاندوفسكي –

3 سادو ماني -4 كيليان مبابي -5 محمد صلاح.

مصر

-1 محمد صلاح -2 كريم بنزيما -3 روبرت ليفاندوفسكي -4 سادو ماني -5 كيليان مبابي.

البحرين

-1 كريم بنزيما -2 محمد صلاح -3 فينيسيوس جونيور -4 كيليان مبابي -5 كيفين دي بروين.

السعودية

-1 كريم بنزيما -2 فينيسيوس جونيور -3 لوكا مودريتش -4 محمد صلاح -5 كيليان مبابي.

الأردن

-1 كريم بنزيما -2 محمد صلاح -3 كيليان مبابي -4 كيفين دي بروين -5 سادو ماني.

فلسطين

-1 كريم بنزيما -2 كيليان مبابي -3 محمد صلاح -4 سادو ماني -5 روبرت ليفاندوفسكي.

لبنان

-1 كريم بنزيما -2 روبرت ليفاندوفسكي -3 كيليان مبابي -4 ساديو ماني 5- كيفين دي بروين.

العراق

-1 كريم بنزيما -2 ساديو ماني -3 فينيسيوس جونيور -4 روبرت ليفاندوفسكي -5 محمد صلاح.

عمان

1- كريم بنزيما -2 فينيسيوس جونيور -3 ساديو ماني -4 محمد صلاح -5 كيفين دي بروين.

قطر

-1 كريم بنزيما -2 محمد صلاح -3 كيفين دي بروين -4 روبرت ليفاندوفسكي -5 كيليان مبابي.

سوريا

-1 كريم بنزيما -2 ساديو ماني -3 محمد صلاح -4 كيليان مبابي -5 إيرلينغ هالاند.

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