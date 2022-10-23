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السعودية توضح “الظرف الصحي” وراء عدم حضور القمة العربية بالجزائر

2022-10-23 / 21:00
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هبة بريس _ وكالات

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان في وقت متأخر، السبت، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من نوفمبر في الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر

وأوضح بيان الديوان الملكي السعودي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية”واس”، أن “الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بإنابة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف البيان “إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب الأمير السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة”.

وأكد الديوان الملكي “وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة”.

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‫5 تعليقات

  1. الجزائر دولة لاتتوفر على شروط اللازمة لتنظيم القمة العربية لا دبلوماسيا ولا سياسيا

  4. ليس امتثالا للأطباء ، بل لعلمه أن النظام الفاشل يريد استعمال هاته القمة فقط لتصفية حساباته مع المغرب

  5. اعتقد السبب الحقيقي هو ان الجزائر لم تدعم موقف السعودية حول خفض انتاج النفط.

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