ابن كيران: تعميم التدريس بالفرنسية مخطط لطمس هوية المغرب

هبة بريس _ الرباط

عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن انتقاده للمسار الذي يتم المضي فيه بخصوص تعميم الفرنسة في التعليم في بلادنا، معتبرا أن هذا يندرج في إطار مخطط لطمس الهوية العربية الإسلامية، وتكريس التبعية للفرنسية.

جاء ذلك في كلمة لابن كيران خلال لقاء مع أعضاء المجموعة النيابية للحزب، بالرباط، حيث نبه إلى أن النقاش الدائر حول الإنجليزية هو للإلهاء فقط، أما الموجود فهو تعميم الفرنسية وتعزيزها.

من جانب آخر، قال ابن كيران إن كلام السياسيين في العموم يروج حول ما يُدفع لهم، أو تفاعلا مع نقاشات آنية أو منتشرة، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، نحن يجب أن تكون لنا بصمتنا الخاصة في النقاشات، عبر أشياء نبادر إلى طرحها، وذلك من باب مسؤوليتنا الكبيرة تجاه المجتمع وقضاياه الحقيقية.

وشدد ابن كيران أن الشعب يعاني من إشكالات عدة نحن لا نعرفها، سواء في التعليم أو الصحة أو الشغل أو العدل وغيرها، وأن هناك فئات من المجتمع تعاني في صمت، ويجب التواصل معها، ومن ذلك تخصيص أعضاء المجموعة النيابية ليوم واحد في الأسبوع لهذه الغاية

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