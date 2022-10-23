ابن كيران: تعميم التدريس بالفرنسية مخطط لطمس هوية المغرب
عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن انتقاده للمسار الذي يتم المضي فيه بخصوص تعميم الفرنسة في التعليم في بلادنا، معتبرا أن هذا يندرج في إطار مخطط لطمس الهوية العربية الإسلامية، وتكريس التبعية للفرنسية.
جاء ذلك في كلمة لابن كيران خلال لقاء مع أعضاء المجموعة النيابية للحزب، بالرباط، حيث نبه إلى أن النقاش الدائر حول الإنجليزية هو للإلهاء فقط، أما الموجود فهو تعميم الفرنسية وتعزيزها.
من جانب آخر، قال ابن كيران إن كلام السياسيين في العموم يروج حول ما يُدفع لهم، أو تفاعلا مع نقاشات آنية أو منتشرة، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، نحن يجب أن تكون لنا بصمتنا الخاصة في النقاشات، عبر أشياء نبادر إلى طرحها، وذلك من باب مسؤوليتنا الكبيرة تجاه المجتمع وقضاياه الحقيقية.
وشدد ابن كيران أن الشعب يعاني من إشكالات عدة نحن لا نعرفها، سواء في التعليم أو الصحة أو الشغل أو العدل وغيرها، وأن هناك فئات من المجتمع تعاني في صمت، ويجب التواصل معها، ومن ذلك تخصيص أعضاء المجموعة النيابية ليوم واحد في الأسبوع لهذه الغاية
18 تعليقات
ايها المنافق لمادا اولادك درسو في البعتة الفرنسية والتحقوا بمدارس فرنسا .
سير ياس بن كيران شوف حرفة أخرى السياسة بينك وبينها التعادل. لقد ارتكبت جريمة في حق المغاربة وغادرت بسبعة ملايين في الشهر.
كل واحد كيشد شي منصيب كيخدم مصاليحو نهبو هدا لبلاد حسبي الله ونعم الوكيل
تبديل لغة أجنبية بأخرى أجنبية هو مضيعة للوقت واستهانة بلغة البلد، وعدم الثقة والرغبة في تطوير هذه اللغة.
ينبغي اعتماد العربية في الجامعة وفي كل المراحل.
المغرب لن يتخلى عن اللغة الفرنسية أبدا
تغيير اللغه الفرنسية شي صعب ومستحيل،
لن نقدر ولن نقدر على سحب اللغة الفرنسية إلا بإرادة فرنسا.
لم من نرى من العدلة والتنمية سوى العواصف السوداء التي قلبت الموازن ..
الاحزاب المغربية كل كلامها يبقى حبر على ورق..
يجب تدريس اللغة العربية والإسلاميات للرجوع الاصل ..
واش معندكش لوجه لي يحشم دب عاد اعرفت ان البعض يعاني في صمت معرفتش علاش راه اعاني راه اعاني بالقرارات ديالك من حكومة عباس الفاسي مشفنا الخير
تدريس اللغة الفرنسية منذ القدم طمس الاصول المغربية والتاريخ والحضارة ..
لماذا لم تفعل ذالك العدالة والتنمية والفريق في الامر انه كان رئيس الحكومة..
ابناء المسؤولين يدرسونهم في الديار الاروبية وابناء الوطن في المغرب ..
الفرنسية لازالت مستعمرة للمغرب رغم استقلاله..
نتمنى ان تتكرر تدريجيا من الفرنسية الى الإنجليزية..
نريد اعتماد اللغة العربية والتاريخ المعاصر ..
قانون الاضراب ؛ صندوق المقاصة ؛ المحروقات ؛ التطبيع الدستور؛ النخلي عن الذكاترة المعطلين ةأصحاب الشواهد … حتى فرنسة التعليم في عقد من الزمن تولت فيه النخبة السياسية الهاوية مقالد الحكومة المغربية.
لا التاريخ ولا الجغرافيا ولا الفضاء سيستوعب التنازلات التى قدمت على طبق من خزف لماما فرنسا