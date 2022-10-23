سيدة تخرج من قبرها بعد قيام زوجها بطعنها ودفنها حية
هبة بريس _ وكالات
تمكنت سيدة من النجاة بحياتها، بأعجوبة، بعد قيام زوجها بدفنها داخل قبر في غابة تتبع ولاية واشنطن.
وقالت الشرطة الأمريكية في الولاية، إن السيدة كانت ضحية لمحاولة قتل أقدم عليها زوجها؛ بسبب طلب الانفصال عنه، حيث قام بلف شريط لاصق على رقبتها وكاحليها، وطعنها عدة مرات في ثدييها.
وأشارت إلى أن الزوج بعد تقييدها، سحبها إلى غابة قريبة من منزلهما، في منطقة لاسي، وقام بحفر قبر، وألقاها بداخله، ودفنها وهي حية، ووضع شجرة ثقيلة فوقها.
وكافحت المرأة من أجل الخروج، بعد تخليص نفسها وحفر التراب لمدة نصف ساعة، حتى تمكنت من الخروج، والهرب باتجاه منزلها.
وقالت الشرطة إنها عثرت على الضحية مختبئة في سقيفة، وكانت تبكي وتصرخ وتقول إن زوجها حاول قتلها وإنها بحاجة للمساعدة.
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المجموع 2 آراء
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10 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لوانامكان القاضى اعذبه واجعله يتمنى الموت
حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
اعوذ بالله هاذا وحش ماشي إنسان
هذا انسان مريض حسبنا الله ونعم الوكيل عليه
لا حول ولا قوة الا بالله هادا اكيد ماشي طبيعي مريض نفسي اكيد
الاعدام شنقا حتى الموت و أمام عيون الناس ليأخذوا العبرة
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
يستحق الاعدام
السجن المؤبد لان الاعدام راحه للي زيه حسبي الله ونعم الوكيل