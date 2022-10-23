ودار يحرز الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

2022-10-23 / 19:38
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هبة بريس _ و م ع

حرز الفارس المغربي عبد الكبير ودار ممتطيا الفرس “إسطمبول أويفارشوف”، الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أقيمت، اليوم الأحد، بحلبة مركز المعارض محمد السادس بالجديدة، برسم المحطة الثالثة والأخيرة للدورة الحادية عشرة للدوري الملكي للقفز على الحواجز 2022، المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية والمخصصة للخيول من الدرجة الأولى.

أوتوج الفارس عبد الكبير ودار بطلا للجائزة الكبرى، التي جرت في جولتين (أربع نجوم-1.50م) بعد قطعه المطاف في زمن قدره 34 ث و 100/61 وبدون خطأ.

وعاد المركز الثاني، في هذه المسابقة ، للفارس الفرنسي سيمون دولاستير والفرس “أمولوسينا ر 51” بتوقيت 37 ث و 100/14 وبدون خطأ أيضا، متقدما في المركز الثالث على الفارس الألماني دافيد ويل والفرس “زاكورادو بلو” بتوقيت 37 ث و 100/50 وبدون خطأ.

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