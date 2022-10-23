البريميرليغ.. ساوثمبتون يعطل مسيرة أرسنال وأستون فيلا ينتفض

هبة بريس _ وكالات

أسدى ساوثمبتون خدمة لمانشستر سيتي، حامل اللقب، بعدما حرم أرسنال من الفوز التاسع تواليا على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بإجباره على التعادل 1-1، الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، اللقاء وهو في الصدارة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على برايتون 3-1 السبت، إلا أنه عجز عن استعادة فارق النقاط الأربع نقاط بعدما اكتفى بالتعادل الأول لهذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد 1-3 في الرابع من سبتمبر ضمن المرحلة السادسة.

ورغم هذا التعثر، يحقق أرسنال بنقاطه الـ28 من 11 مباراة أفضل بداية موسم له في الدوري الممتاز لكن أرتيتا تحسر على “إضافة ثلاث أو أربع فرص جيدة وكان يتوجب علينا التسجيل. كنا بحاجة الى تسجيل هدفين أو ثلاثة (لقتل المباراة) لكننا اكتفينا بواحد”.

وبدا الفريق اللندني في طريقه لفوزه الخامس تواليا في الدوري وبالتالي توسيع الفارق مجددا إلى أربع نقاط مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة الماضية ضد سيتي بالذات بسبب ارتباطه بمباراة مؤجلة في “يوروبا ليغ” ضد أيندهوفن الهولندي والتي فاز بها الخميس 1-صفر ما سمح له بحجز بطاقته إلى الدور التالي (قد يكون ثمن النهائي في حال بقي متصدرا أو الدور الفاصل إذ حل ثانيا).

وأنهى أرسنال الشوط الأول من لقاء ملعب “ساينت ماري” متقدما بفضل هدف مبكر سجله السويسري، غرانيت تشاكا، في الدقيقة 11 بعد عرضية من بن وايت.

لكن أصحاب الأرض استفادوا من عدم نجاعة لاعبي أرتيتا أمام المرمى كي يعودوا إلى اللقاء في مستهل الشوط الثاني بهدف جاء بعد هجمة مرتدة وسلسلة من التمريرات لتصل الكرة إلى الاسكتلندي، ستيوارت أرمسترونغ، من البديل النروجي من أصل مغربي، محمد اليونسي، فسددها في شباك الحارس، آرون رامسدايل (65).

وعجز أرسنال بعدها عن استعادة التقدم، ليكتفي بنقطة قد تكلفه الكثير لاحقا في مسعاه لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي، أرسين فينغر.

وأعرب أرتيتا عن “خيبة أمل كبيرة. حصلنا على ما يكفي من الفرص لكننا عجزنا عن وضع الكرة في الشباك. إنه درس لأننا أردنا تحقيق فوز آخر. لقد وضعونا تحت الضغط في الشوط الثاني بفضل اللعب المباشر وعانينا”.

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