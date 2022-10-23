الداخلية توقف خليفة قائد بإقليم تارودانت

هبة بريس _ الرباط

في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالإشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ لعمالة إقليم تارودانت أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية

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