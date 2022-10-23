ديربي البيضاء ينتهي بفوز الوداد على الرجاء

2022-10-23 / 19:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

احتضن ملعب المركب الرياضي محمد الخامس مباراة، مساء اليوم الأحد 23 اكتوبر الجاري، الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء الرياضي، انتهى بفوز الاحمر بهدفين لواحد للاخضر في المرحلة السادسة من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم.

فوز صعب للوداد على خصمه الكلاسيكي الرجاء الرياضي بهدفين لهدف، خلال مباراة حضرها جمهور كبير وتتبعها المغاربة على القنوات الرسمية، سيطر خلالها الاحمر منذ البداية المسابقة، وهو يحتل المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بعد التعادل سلبيًا أمام إتحاد طنجة في الجولة الماضية.

وحضر الوداد لهذه المباراة بشكل عالي وبتركيز تام، حيث يأمل الفريق في تقديم أداء أفضل من قبل لوقف نزيف النقاط والعودة لنغمة الانتصارات للتعمق في المربع الذهبي بالقفز نحو الصدارة للدفاع عن لقبه للموسم الثالث .

من جانبه نجح الرجاء الرياضي في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حسنية أكادير بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر على جدول الترتيب.

ويتطلع الرجاء لتصحيح المسار ومحاولة الخروج من الكبوه التي يمر بها الفريق للتقدم نحو المراكز الدافئة، وهذا يتطلب منه التركيز العالي والقتال بشراسة أمام الخصم لخطف النقاط الكاملة.

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