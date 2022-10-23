أرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب ينتقدون حملة لفتيت لتحرير الملك العمومي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أول رد فعل لهم ، على الحملة الوطنية لتحرير الملك العمومي والتي دشنتها وزارة الداخلية، مؤخرا , بعدد من مدن و أقاليم المملكة، والتي وصفت بحملات عشوائية لبعض رجال السلطة المحلية إستهدفت المقاهي و المطاعم ، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له يوم أمس السبت 22 أكتوبر بمدينة القنيطرة ، لمناقشة الوضع الراهن، عبر هؤلاء في بيان لهم تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه – عبروا _ عن

رفضهم التام للطريقة المبتدلة و الغير الناجعة و المهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي و المطاعم بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة ، كما اعتبروها على أنها ليست حملات تنظيم الملك العام بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات و عبر المباشر ، معتبرين أنها تضرب عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل.

كما أكد المكتب الوطني في البيان نفسه على أن هاته الحملات ما هي إلا حركات إلهاء و التغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية ، معتبرين أن تنظيم الملك العام كان دائما و لازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و الماعم بالمغرب ، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور و تضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي و تضمن موارد مهمة للجماعة .

واستنكر المكتب الوطني بشكل شديد ما وصفه بالهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة المحلية و بعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعافى بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة و في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة و إنقاذ القاطع و إنقاذ العاملين فيه .

كما عبر المكتب الوطني عن استغرابه الشديد لوجود وزارة الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي في حالة شرود تام في ما يتعرض له المستثمرون المغاربة من تعسف و إذلال “تنظيمي “و جبائي .

وفي نفس السياق طالب المكتب الوطني بأحد الخيارين إما إحالة قطاع المقاهي و المطاعم على وزارة أخرى أو إحالة السيد الوزير على وزارة أخرى .

ودعا المكتب الوطني الحكومة و الجهات الوصية إلى إيقاف هاته الهجمات العشوائية على القطاع المسيئة للوطن و الإنصات إلى نبض المستثمرين و الانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام و الابتعاد عن الطرق المبتدلة والناسباتية و الغير الناجعة .

كما عبر عن استغرابه من رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزارتين لوزارة الداخلية -المالية المحلية – و التي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19 وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة من أجل التسوية الجبائية و القانونية لكل المقاهي و المطاعم ، و دعوتهم للحكومة و كل الجهات المسؤولة إلى إقرارقانون منظم للقطاع و قانون منظم للملك العام يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي و شروط لاستغلال المؤقت للملك العام تضمن انسيابية المرور و الحق في الاستغلال الاقتصادي و القطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف .

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