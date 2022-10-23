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انت___حار شاب في ظروف غامضة بتازة.

2022-10-23 / 17:24
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ع محياوي - هبة بريس

أقدم شاب في الثلاثينيات من عمره، اليوم الاحد 23 أكتوبر الجاري، على وضع حد لحياته شنقا بمدينة تازة.

وحسب مصدر “ هبة بريس”، فقد تم العثور على جثة الهالك، من طرف السلطات، معلقة بواسطة حبل بمقر سكناه بوسط مدينة تازة.

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي ابن باجة لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة حسب ذات المصدر .

فيما مصالح الأمن الجهوي بتازة، فتحت تحقيقا في النازلة من أجل تحديد حيثيات الحادثة وتأكيد فرضية الانتحار.

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