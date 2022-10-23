آرسنال المتصدر يسقط في فخ ساوثهامبتون

2022-10-23 / 17:09
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هبة بريس _ رياضة

سقط فريق آرسنال في فخ مستضيفه ساوثهامبتون، بتعادله معه 1-1 اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح السويسري غرانيت تشاكا التسجيل للمتصدر أرسنال في الدقيقة 11، لكن الإسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ عادل في الشوط الثاني 65 للمستضيف ساوثهامبتون.

وبهذا التعادل، ظل فريق آرسنال في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، أمام مانشستر سيتي الثاني 26 نقطة. أما ساوثهامبتون فيحتل المركز الـ14 برصيد 12 نقطة. ارسلان

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