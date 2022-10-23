كورونا ..تسجيل 07 إصابات جديدة دون وفيات

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 07 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.389 في المغرب.

مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2216 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.645.608 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة

الفترة نفسها لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.280، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 32 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.923.

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