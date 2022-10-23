نقابة “البيجيدي” تطالب بخفض الأسعار

2022-10-23 / 15:30
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هبة بريس

نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية يومه الأحد أمام مبنى البرلمان بالرباط، احتجاجا على الحكومة وتنديدا بالاوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاحية التي دعت لها نقابة حزب العدالة والتنمية بالزيادات المتتالية للأسعار والتي أثقلت كاهل الأسر، منتقدين الصمت الحكومي وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف المعاناة.

واستنكر المحتجون بالوقفة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واصفين حكومة أخنوش ب”حكومة الكراسي وتعميق المآسي”.

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