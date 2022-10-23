ستة قادة عرب يغيبون عن القمة العربية بالجزائر

2022-10-23 / 15:22
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هبة بريس _ وكالات

قالت مصادر متطابقة، الأحد، إن الإعلان عن غياب ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عن القمة العربية المقبلة بالجزائر يومي 1 و2 نونبر المقبل يرفع عدد القادة العرب الغائبين عن القمة إلى ستة.

ومساء السبت، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت أن بن سلمان “أعرب له عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية (…) امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر”.

وقالت مصادر مقربة من لجنة التحضير للقمة لوكالة الأناضول إن 5 قادة عرب أبلغوا الجزائر، قبل بن سلمان، بتعذر مشاركتهم في القمة.

وأضافت أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لن يشارك في القمة، وسينوب عنه ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، كما سينوب نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم عن رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان

ومن المرجح أن ينوب وزيرا خارجية سلطنة عمان والبحرين عن سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفق المصادر.

كما أفادت المصادر بأن الرئيس اللبناني ميشال عون لن يشارك في القمة العربية بسبب عقد مجلس النواب جلسات لانتخاب خلف له، حيث تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

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‫8 تعليقات

  4. كما سيغب أيضا ملك المغرب محمد السادس نصره الله عن هذه القمة المشؤمة التي ينظمها كابرنات فرنسا المحتلة

  6. المدلولون هم من سيشاركوا في بلد يمثل اخر بيدق لمحور الشر العربي القديم !!

  7. أتمنى كذالكمن المغرب آلا يذهب الملك اصيفطوا ليهم غير الشيخ ولا المقدم

  8. كيف لبلد متواطئ مع إيران و يساهم بقوة في نشر الارهاب بالمنطقة أن ينظم قمة عربية.هذا هو العبث.

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