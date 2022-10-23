قافلة صحية مجانية بميسور اقليم بولمان

ع محياوي - هبة بريس

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تقريب الخدمات للساكنة و تحت اشراف و مواكبة المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية على جهة فاس مكناس وبتنسيق و تعاون مع عمالة اقليم بولمان المجلس الإقليمي لبولمان و بشراكة مع المركب الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني فاس

نظم المستشفى الاقليمي بميسور قافلة صحية متخصصة في جراحة العيون ” الجلالة” حيث استفاد 200 شخص من مختلف جماعات الإقليم التابعة لكل من دائرة ميسور، دائرة أوطاط الحاج، دائرة بولمان ودائرة ايموزار مرموشة من التكفل الجراحي أيام 21-22-23 أكتوبر بالمستشفى الاقليمي المسيرة الخضراء بميسور ، بعدما إستفادوا من الفحوصات الطبية المتخصصة في طب العيون، التحاليل المخبرية، قياس و تحديد نوع العدسة و حصص في التوعوية و التحسيس

وقد شارك في هذه القافلة الجراحية: أطر ادارية في البرمجة و التنسيق و التتبع، اساتذة طب العيون، أطباء أخصائيون في جراحة العيون، أطباء أخصائيون في التخدير و الانعاش، ممرضون متعددو الاختصاصات، المنظمة الوطنية للإغاثة و الإنقاد و التدخل السريع فرع ميسور، الهلال الاحمر المغربي فرع ميسور و السلطات العمومية

كما عبئت لهذه العملية كل الآليات و المعدات و المستلزمات الطبية للفحص و الجراحة و الأدوية الضرورية.

وقد لقيت هذه القافلة الجراحية ترحيبا و استحسانا لذا ساكنة الإقليم حيث استفادوا من الخدمات الطبية و التمريضية و من الأدوية الضرورية.

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