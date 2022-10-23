باحثة ..بوادر أزمة الماء في المغرب بدأت منذ 2018

هبة بريس _ الرباط

يعيش المغرب ندرة مياه غير مسبوقة دفعت السلطات إلى تخصيص ما يفوق 900 مليون دولار أميركي، لمواجهة أسوأ موجة جفاف تضرب المملكة،

ورصد مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2023 ما مجموعه 10,6 مليارات درهم لمعالجة ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية.

وتقول الباحثة المتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية، إن بوادر أزمة الماء في المغرب بدأت منذ 2018 بعد تراجع الأمطار، ولكن هذه السنة اشتدت حدتها.

وتشير الباحثة إلى أن السدود جنبت المملكة الأزمة في السابق، ولكن اليوم تراجع مخزونها ولم تعد نسبة امتلائها تتجاوز 5 في المئة.

وتربط الباحثة، أميمة خليل الفن، نحاج الجهود التي أعلنتها الدولة بضرورة الاستثمار في البحث العلمي للبحث عن بدائل مستدامة وأيضا الاستثمار في البنى التحتية وأيضا الاستثمار في تكوين المسؤولين عن القطاع.

وتذهب الباحثة إلى أن “الأزمة ناتجة عن ضعف الهيكل المائي وضعف البينات التحتية وأيضا سوء الإدارة” تقول خليل للحرة

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