طوطو :” كنقدم إعتذاري للجمهور و حنا ماشي ناس خايبين”

2022-10-23 / 13:13
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نجلاء مزيان

في إطار الندوة الصحفية التي نظمت صباح يومه الأحد، على خلفية الضجة التي أثارها مغني الراب طه فحصي المعروف ب”طوطو”.

قدم الرابور المغربي طه فحصي اعتذاره للمغاربة مؤكدا أنه لم يكن يتوقع هذه الضجة ولا يعرف مصدرها، قائلا :”الضجة لي ناضت عليا مكانتش محسبوبة و مبغيناهاش،و معرفناش كيفاش جات.”

و أضاف :”لي بغيت نأكد عليه، هو أنني آسف إذا كنت قلقت شي ناس و كنقدم إعتذاري للجمهور لي كان فالرباط كامل، حنا ماشي ناس خايبين، مكنديروش شيحاجة خايبة”.

و كرر “طوطو” اعتذاره للمغاربة مؤكدا أن ل”الراب” طريقة خاصة في التواصل:”الراب ماشي خايب و إنما عندو لغتو بوحدو، أعتذر حيت مفهمونيش الناس، نقدر نكون شوية قاصح، مزال نخدمو الموسيقى، و أنا ماشي الشخص لي كنجبد صداع مع الصحافة و لا البوليس ولا الفنانين” .

و الجدير بالذكر أن المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، منعت مغني الراب طه فحصي الملقب ب”طوطو” من مغادرة التراب الوطني، من أجل إحياء حفل فني بإحدى الدول الأوروبية.

وجاء قرار منع “طوطو” من مغادرة المغرب، على خلفية الشكاية التي وضعها الصحفي محمد التيجيني ضده بتهمة السب والقذف والتهديد.

و يشار أنه بالإضافة إلى شكاية التيجيني،فإن الرابور المغربي يواجه أربع شكايات أخرى من طرف ملحنون وموسيقيون وأعضاء في النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، على خلفية “السب و القذف و التشهير” بهم.

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