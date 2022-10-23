أرشيف الاستعمار”.. المغرب يستعيد 4 ملايين وثيقة

هبة بريس _ الرباط

كشفت الحكومة عن استرجاعها ما يقرب من 4 ملايين وثيقة، تعود للحقبة الاستعمارية التي امتدت لـ 42 سنة بين 1912 و1954.

وأوضحت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، استعادة أكثر من 3 ملايين و952 ألف وثيقة منذ سنة 2008 إلى حدود أواخر شهر يونيو الماضي، من أصل 20 مليون وثيقة بالخارج، تعود لفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني خلال القرن الماضي

وقالت الحكومة في المذكرة التقديمية، إنها ستواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية، الذي تم إطلاقه قبل 12 سنة، وذلك لـ”الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية”.

وفي نفس الإطار، أبرزت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أن الحكومة المغربية ستساهم في بناء وتجهيز “فضاءات ثقافية للمقاومة”، وتشييد معالم تذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية ضد الاستعمار

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