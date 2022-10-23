حادث اطلاق نار قرب البيت الابيض

مق__تل شخصين جراء إطلاق نار بالولايات المتحدة

2022-10-23 / 11:44
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هبة بريس _ وكالات

لقي ممرضان مصرعهما خلال حادث إطلاق نار وقع السبت في مركز طبي بدالاس، في ولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة)، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في تغريدة على “تويتر”، أنه تم توقيف مرتكب الاعتداء، الذي تم إطلاق النار عليه من طرف ضابط شرطة في مركز “ميثوديست دالاس” الطبي، مضيفة أنه تم نقله إلى مستشفى آخر في المدينة.

وفي بيان، أعربت إدارة المستشفى عن أسفها لوقوع هذه المأساة، مطمئنة بعدم وجود أي تهديدات في الوقت الراهن. وأضافت “في هذه الفترة العصيبة، نود طمأنة مرضانا وموظفينا أن مركز دالاس ميثوديست الطبي آمن ولا يوجد تهديد مستمر”.

وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة. وحسب الملاحظين، فإن نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة تشهد تناميا في المدن الكبرى، من قبيل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، خاصة منذ تفشي الجائحة في 2020.

وتشير المعطيات إلى أن حوالي 49 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة خلال 2021، في مقابل 45 ألف في سنة 2020، والتي سجلت أصلا رقما قياسيا. ويمثل هذا الرقم أزيد من 130 حالة وفاة يوميا، أزيد من نصفها تشكل حالات انتحار.

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